マリモじゃないよ、カメラだよ。

2021年6月30日(水)の23時、ソニー公式サイトに謎のティザー広告が出現しました。New Cameraとあるので、新しいカメラが出るのは間違いなさそう。

今回の合言葉は、Capture more of your world。僕らの世界をもっとキャプチャーする、そんなカメラが出るってことかい? そのヒントが、このモフモフとレインボーなのかい?

すべてが明らかになるのは、7月7日(水)の23時。ソニーからの七夕プレゼント、皆はどんなカメラがほしい?