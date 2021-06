｢セミを食べちゃダメ｣アメリカ食品医薬品局が甲殻類アレルギーの人に向け警告

今年はセミの当たり年 in アメリカ!

アメリカで17年周期で大量発生する「ブルードX」というセミ。今年はそのブルードXのお祭り年なんです。われわれ日本人にとってセミは毎年のことですが、北アメリカではセミ自体がいない地域も多いのでセミが珍しかったり。というわけで「食べてみたい」と言っている人も大量発生!

という状況の中、アメリカ食品医薬品局(FDA)が警告を出しました。

「はい。言わなきゃいけないですよね! 魚介類にアレルギーがある方、セミを食べちゃダメです。セミはエビやロブスターの親戚です」

Yep! We have to say it!



Don't eat #cicadas if you're allergic to seafood as these insects share a family relation to shrimp and lobsters. https://t.co/UBg7CwrObNpic.twitter.com/3qn7czNg53