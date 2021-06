Twitterでお金を稼ぐ。スーパーフォローを始めるための条件

Twitterでお金を稼げるようになる?

Twitterがフォローした人にお金を払い、特別なコンテンツを得られるという仕組みの「Super Follow(スーパーフォロー)」という課金システムの運用を計画していると数ヶ月前に発表がありました。でも誰でもこのスーパーフォローを利用してお金を稼げるというわけではなさそうです。

まずスーパーフォロワーをゲットして課金するには、それなりの条件を満たさないとダメみたいです。スーパーフォローはサブスクリプションサービスで、お金を払うことで普段のツイートに加えて特別なコンテンツの閲覧・利用が可能になったり、コミュニティグループに参加できるようになったりするようですが、発信する側になる条件は以下があります。

Twitterはこのスーパーフォローの機能を利用して、ユーザーがもっと自分の好きなことでお金を稼げるようになってくれたらという思いがあるようです。

Twitter is working on Super Follows application



Requirements:

- Have at least 10000 followers

- Have posted at least 25 Tweets in past 30 days

- Be at least 18 years old



notably, “Adult content” and “OnlyFans” are mentioned in the category and platform sections https://t.co/qSEjh0ohm8pic.twitter.com/yvkzx672V2