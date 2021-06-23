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      スウォッチから5本のNASAモデルが登場。どれもカッコいい！

      • author 岡本玄介
      スウォッチから5本のNASAモデルが登場。どれもカッコいい！
      Image: swatch

      成層圏まで飛んで行ったNASAモデル。

      薄くてオシャレな腕時計ブランドswatch（スウォッチ）から、タイプの違うNASAモデルが5本発売されました。

      その名はスペース コレクション

      これらは｢スペース コレクション｣という一連のシリーズとなっており、5本の内訳は白地に赤と青の差し色がクリーンな印象を与える宇宙服をモチーフにした｢EXTRAVEHICULAR｣、｢アドバンスド・クルー・エスケープ・スーツ｣を基にベゼルとバンドがオレンジ色の｢LAUNCH｣、銀河のような青が主体の｢JUMPSUIT｣、曇ガラスのような半透明で文字盤もシンプルな｢SPACE RACE｣、そして文字盤がカラフルで楽しく、その他が銀色の｢TAKE ME TO THE MOON｣があります。

      また、スウォッチの新たな試みとして、2/3がセラミック、そして1/3がバイオ素材のプラスチックを使ったバイオセラミック素材で出来ており、耐久力と優しい肌触りが実現しているのも特徴です。

      宇宙好きなら持っておきたい

      ｢EXTRAVEHICULAR｣と｢LAUNCH｣は1万9800円、｢JUMPSUIT｣が1万5400円で、これら3種がケース幅47mm。少し小さい幅41mmの｢SPACE RACE｣が1万2100円で、さらに小さい幅34mmの｢TAKE ME TO THE MOON｣が1万450円となっています。

      カラーリングの好みやサイズで選んで、お気に入りの1本…といわず全5本をゲットしちゃいましょう。また6月18日よりスウォッチストア原宿で、スペースコレクション5本にフリックフラックのNASAモデルを合わせた6本を専用ケースに収めたセットが先着順でリリースされているとのこと。こっちも気になりますね。

      210622_swatch2
      Image: swatch

      ホントに宇宙に行って来た

      ちなみにですが、｢EXTRAVEHICULAR｣は高度3万5000m上空の成層圏まで行って帰って来たこともありました。面白いチャレンジですね。

      Source: Twitter via swatch (1, 2) via The Awesomer

      NASA スペース コレクション ほしい？

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      swatch

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