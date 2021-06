スウォッチから5本のNASAモデルが登場。どれもカッコいい！

成層圏まで飛んで行ったNASAモデル。

薄くてオシャレな腕時計ブランドswatch(スウォッチ)から、タイプの違うNASAモデルが5本発売されました。

その名はスペース コレクション

これらは「スペース コレクション」という一連のシリーズとなっており、5本の内訳は白地に赤と青の差し色がクリーンな印象を与える宇宙服をモチーフにした「EXTRAVEHICULAR」、「アドバンスド・クルー・エスケープ・スーツ」を基にベゼルとバンドがオレンジ色の「LAUNCH」、銀河のような青が主体の「JUMPSUIT」、曇ガラスのような半透明で文字盤もシンプルな「SPACE RACE」、そして文字盤がカラフルで楽しく、その他が銀色の「TAKE ME TO THE MOON」があります。

The EXTRAVEHICULAR 🙌 Inspired by the iconic NASA white spacesuit, this BIG BOLD with intergalactic glow-in-the-dark hands is ready to take you to outer space.#SwatchInSpace#SwatchBioceramic#NASA#OuterspaceDiscover the Space Collection: https://t.co/TWINoNuGU7pic.twitter.com/a4jgdVN9P4 — swatch (@Swatch) June 4, 2021

また、スウォッチの新たな試みとして、2/3がセラミック、そして1/3がバイオ素材のプラスチックを使ったバイオセラミック素材で出来ており、耐久力と優しい肌触りが実現しているのも特徴です。

Get ready for LAUNCH!! BIG BOLD is taking the orange NASA Advanced Crew Escape Suit design to the next level.#SwatchInSpace#SwatchBioceramic#NASADiscover the new collection: https://t.co/TWINoNuGU7pic.twitter.com/4zbLFRtxmT — swatch (@Swatch) June 4, 2021

宇宙好きなら持っておきたい

「EXTRAVEHICULAR」と「LAUNCH」は1万9800円、「JUMPSUIT」が1万5400円で、これら3種がケース幅47mm。少し小さい幅41mmの「SPACE RACE」が1万2100円で、さらに小さい幅34mmの「TAKE ME TO THE MOON」が1万450円となっています。

カラーリングの好みやサイズで選んで、お気に入りの1本…といわず全5本をゲットしちゃいましょう。また6月18日よりスウォッチストア原宿で、スペースコレクション5本にフリックフラックのNASAモデルを合わせた6本を専用ケースに収めたセットが先着順でリリースされているとのこと。こっちも気になりますね。

ホントに宇宙に行って来た

ちなみにですが、「EXTRAVEHICULAR」は高度3万5000m上空の成層圏まで行って帰って来たこともありました。面白いチャレンジですね。

Flying higher than 35'000 meters of altitude seems pretty BIG and BOLD to us. Yet, we launched our #NASA -inspired Space Collection into the stratosphere. #TeamSwatch#SwatchInSpace#TimeIsWhatYouMakeOfItDiscover more: https://t.co/TWINoNuGU7pic.twitter.com/aawjcrWgRt — swatch (@Swatch) June 2, 2021