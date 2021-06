Twitter Blue、約330円でツイートやり直しなどを提供？

正式ローンチはよ。

高いのか、それとも安いのか…Twitter(ツイッター)の有料サービス「Twitter Blue(仮)」は月額2.99ドル(約330円)で登場することになりそうです。

Twitter confirms “Twitter Blue”, which costs $2.99 per month by publicly including such In-App Purchase on the App Store



For testing, I’ve become the first paying Twitter Blue customer 😅



Twitter Blue comes with Color Themes as well as custom App Icons



Reader Mode coming soon https://t.co/RxQHwi6aplpic.twitter.com/UC7kfNS9PE