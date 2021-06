課金したい？有料サービス｢Twitter Blue｣がオーストラリアとカナダで開始

まだ「欲しい!」と思う機能がないかなぁ…?

これまで無料で使えていたTwitterに、サブスクリプションのサービス「Twitter Blue」が加わることになり、まずはオーストラリアとカナダから始まることが発表されました。

Welcome to Twitter Blue -- a new subscription service designed to give you more customization over your Twitter experience and access to premium features, including:

🔹Undo Tweet

🔹Bookmark Folders

🔹Reader Mode pic.twitter.com/YC6QiLM52U