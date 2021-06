ツイートに｢フェイク警告ラベル｣がつくようになるかも

フェイク情報 vs Twitter!

Twitterにはたくさんの情報が溢れていて、何かあればTwitterで確認したり情報を得られる一方、信頼できないニュースや間違ったニュースももちろんあり、Twitter社もその対処に苦労してきました。フェイクな情報を防ぐための最新の試みとして、そういったツイート内容についてラベルが付くシステムの実装を考えているようです。

アプリ研究者のJane Manchun Wong氏によると、ラベルには「Get the latest(最新情報を確認する)」、「Stay Informed(情報収集する)」、「Misleading(誤解を招く表現)」の3つのレベルがあって、そのつぶやきがどれくらい正確なものか、そして追加の情報への誘導をするというもの。

すでにコロナ関連やアメリカ大統領選挙について誤解を招くツイートに警告ラベルを付ける取り組みは開始されていましたね。

Twitter is working on three levels of misinformation warning labels:



“Get the latest”, “Stay Informed” and “Misleading” pic.twitter.com/0RdmMsRAEk