たった8分でスマホをフル充電するXiaomiの最新充電技術をご覧ください

充電残り一桁%になってから慌てて充電。あああぁ、今すぐに、電池よ甦れ!

…という気持ちで、スマホに充電ケーブルを挿して電池が蓄えられる様子をただただ眺めていたこと、全人類が経験したことあるんじゃないでしょうか。なので全人類は、Xiami(シャオミ)の新しい高速充電技術に興味あるはずですよね。

XiaomiのHyperChargeという新しい高速充電技術が、有線とワイヤレス充電の両方で世界記録を更新したそうです。XiaomiがTwitterに投稿した動画を見てみてください。

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge



Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryonepic.twitter.com/muBTPkRchl