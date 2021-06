ネタじゃない！ マイクロソフトから｢Xbox風ミニ冷蔵庫｣リアル製品化発表！

こういうの好きよ。

オンライン開催となった今年のE3。すでにゲームのニュースがあれこれ報じられていますが、Microsoftが斜め上のぶっこみ発表をして話題になっています。公式が、Xbox風のミニ冷蔵庫だします!

Xbox好きな人はピンとくるかと思いますが、2019年年末、Xbox Series X発表の時、その外観デザインから「冷蔵庫やん!」「取手もあるやん(ディスクドライブ)!」とツッコミが殺到。あっという間に、Xbox冷蔵庫ネットミームが誕生しました。公式もこのネタにがっつりのっかって、過去にはXbox冷蔵庫を本当に作ってプレゼントキャンペーンを開催したことも。

今回のXbox風ミニ冷蔵庫はネタやキャンペーン企画ではないようで、動画の最後にも「Yes, This is Really Happening(うん、マジでやるよ)」と言っています。ということは普通に私たちも買えてしまうのでしょうか? 年末ホリデーシーズンに登場予定。

ミニ冷蔵庫とはいえ、10缶もの飲み物を収納可能。ゲームで熱くなった体を冷やしてくれるには十分。内部のグリーンライトとドア左上にあるXboxロゴのおかげで、ファンなら絶対欲しくなる仕上がりになっています。価格などの詳細はまだ発表されていません。

「Xbox史上初めて…」「世界で最もパワフルな…」とゲーム映像とともにさんっざん煽ってからの、ミニ冷蔵庫の登場。好感しかないですね。

ネットネタを公式がよくここまでやったなと思いますが、これは実はMicrosoftとファンの約束によるもの。Twitter上で開催された企業ベストツイート投票「Best of Tweets Brand Bracket」で、XboxとSkittles(アメリカ定番のソフトキャンディー)がファイナルステージにて接戦に。Xboxが「Skittlesとの戦いに勝利したら!」とファンに呼びかけたのが冷蔵庫の製品化でした。一方、Skittles側は、ファンに向けて過去に限定フレーバーで人気だったライム味の復活を約束していました。

結果、接戦を制したのはXbox。投票数34万1731のうち、Xboxが50.5%を獲得しました。てことで、約束通りXbox風ミニ冷蔵庫の生産スタート。ファンも企業も嬉しい流れとなりました。ちなみに、ミニ冷蔵庫1号は、ゲームをたっぷりつめてSkittlesに贈られることになっています。