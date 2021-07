宇宙行き最年長。ブルー・オリジン4人目の乗組員は60年代に宇宙飛行士訓練を受けた82歳の女性に決定

60年前に宇宙に行くはずだった夢が、今叶う!

Amazon(アマゾン)のCEOジェフ・ベゾスが出資する、宇宙企業BLUE ORIGIN(ブルー・オリジン)。7月20日に初めて有人飛行を行なう6人乗りの「New Shepard(ニュー・シェパード)」ロケットに、また新たな搭乗者が決まりました。それが、現在82歳の女性ウォーリー・ファンクさんです。

Welcome aboard, Wally. Here’s the moment Jeff Bezos asked Wally Funk to join our first human flight on July 20 as our honored guest. https://t.co/ESBJ7bxErK