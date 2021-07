こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。

スマホアクセアリーとして、ホールド性を高めるリングを使用している人は多いと思います。あるいは、動画の視聴で観やすい角度を保ってくれるスタンドも、動画やゲームをする人にとっては必需品のひとつ。

これまで、用途に応じてスマホアクセサリを使い分けてきましたが、多機能オールインワンのアクセサリーがあればスマホライフがより快適になることは想像に難くないでしょう。現在machi-yaでプロジェクトを展開する「Flipside」が、まさにドンピシャのプロダクト。

今回、サンプルをレンタルできたので、使ってみてわかった魅力を紹介していきます!

スマホを角度自在に活用できる

今回レンタルしたのは、4色あるうちのBlack on Grey。この薄くてコンパクトなボディには、なんと5つもの機能が搭載されていましたよ! スマホまたはケースの裏に貼り付ければ、万能スタンドの使用準備完了です。

リングは360°回転するタイプのものです。スマホを自由な角度で固定できますので、自撮りのバリエーションが増えそう。また、スマホをよく落とすという方も、リングがあれば今日から安心です。

スタンドのバリエーションが豊富で快適

さらに「Flipside」は、リングを囲うようにして、安定感バツグンのスタンドが付いています。これを利用すれば、動画の鑑賞がよりストレス少なく行えます。





加えて、スマホ操作向けのスタンド(インパクトスタンド)も付属しています。前述の動画鑑賞向けスタンド(ビューイングスタンド)と何が違うかと言えば、開ききった時の角度が45°と浅めに設計されています。つまり、スマホをより手前に設置できて画面操作がしやすいというわけです。これまで、アーム型のスタンドではなんとなく角度を変えてフレキシブルに使ってきた筆者ですが、「Flipside」の安定感はさすがです。

メールを読んだりWebブラウジングしたりは、スマホを縦にして使うことが多いかと思いますが、このスタンドではバッチリ縦置きに対応しています。インパクトスタンドのアームを利用し、そのまま縦置きスタンドになる仕組み。Face IDによる画面ロック解除が簡単な縦置きは、仕事中に最もよく使いそうです。

車への設置がスムーズ

さらにさらに、スマホ操作用のスタンドが車載の際も活躍します!

よく見ると、アームがクリップ状になっていて、これをエアコンの通気口に挿し込むだけで、地図を見たり音楽プレイヤーとして利用したりが可能になるんです。

すでに車載スタンドをお持ちの方も多いともいますが、着脱にまごついたりしていませんか?「Flipside」に関しては、最初からスマホと一体型なので、アームを立てて差し込めば完了。設置までがスムーズでした。

カラーバリエーションは4種類

設計上の工夫として、インパクトスタンドとビューイングスタンドの開く方向が反対になっています。おかげで、どちらから開くのかに迷わずに済みました。

カラーは今回お借りしたBlack on Grey以外にもBlack on Black、Red on Black、Blue on Blackの計4色が用意されています。

iPhone 8以降のモデルなど、ガラスコーティングされたスマホには直接貼り付けられない仕様となっています。レザーや布、シリコンといった素材のスマホケースも同様ですので要確認です。

多機能盛り込み済みのスマホスタンド「Flipside」は、現在machi-yaにてプロジェクトを展開中になります。執筆時点では早割20%OFFの3,580円(消費税・送料込み)のコースが選択可能でした。数量限定のため、お早目に検討して希望のカラーをゲットしてください。プロダクトの詳細についてはプロジェクトのWebページから確認可能です!





