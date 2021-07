このランニングシューズ、まるで月面を歩いているみたい（歩いたことないけど）

ロケット科学じゃないけれど、かなり近い技術です。

スニーカーのBROOKS(ブルックス)が、人類初の月での第一歩にインスパイアされ、超柔らかクッションとソールに窒素を充填したランニングシューズ「BROOKS Aurora」を発売しました。

これはソールが前後2分割されているので、足の裏が伸びたりよじれたりする動きに適応し、とっても軽くて衝撃を効率的に吸収する革新的なスニーカーです。なので、まるで月の上を走るような間隔が得られるとのこと。

この「BROOKS Aurora」は、これまでハイテクなランニングシューズを作ってきた同社のBlueLine Labにて開発されました。やや大きめの気泡の集合体である「DNA LOFT v3」と呼ばれる柔らかい発泡樹脂と、注入された窒素のおかげで、驚異的なエネルギーの反発があるとのこと。それが月の上を走っているような感覚になるのでしょうね。

Run on the moon with the supreme cushion of Aurora-BL from the Brooks BlueLine Lab. Featuring the gravity-defying softness of the nitrogen-injected DNA LOFT v3 and a decoupled midsole for a natural footstrike and smooth ride. https://t.co/nM87EbPknPpic.twitter.com/6mnOssrPuj