カリフォルニアの山火事でついに｢炎の竜巻｣が現る…

カリフォルニアで発生している山火事が数十万エーカーの土地を焼き尽くす一大事に発展しています。

今年カリフォルニアで発生した山火事の被害規模は、火災の発生頻度が高かった昨年を上回るとのこと。

中には炎の竜巻と呼ばれる火災旋風が発生した現場も(ここ3週間で2度目)。このことから、一連の火災がどれだけ深刻か分かりますね。

今も気温の上昇は止まらず、湿度も1ケタ台とカラッカラに乾きつつあります。被害がさらに拡大する可能性が大きいですね。

タホ湖の北にあるプラマス国有林の西端2カ所で発生した火災が合体したベックワウス複合火災は、週末に延焼面積が2倍に拡大し、2021年で州最大の火災となりました。大きさは月曜の朝の時点で約9万エーカーほど。

その後、ベックワウス複合火災では土曜日に火災旋風が発生。

様子を捉えたビデオがInstagramとYoutubeに投稿されており、人々が車の中へ避難する中、消防士が「火災旋風だ」と叫んでいるものも。

気にな方は実際に動画をチェックしてみてください。

実は、火災旋風には様々な呼び名がありります。炎の竜巻、炎の悪魔、炎の渦など(気象学者の中には炎の渦を規模の小さい火災旋風を表すときに限定して使う人も)

では、どんな時に火災旋風が発生するのか。主な原因は大規模な山火事による空気の過熱だそう。温められた空気は上昇し、大気の上層で冷えて凝縮。これにより空気は不安定な状態になりお互いにぶつかり合い、火災旋風が発生します。

より詳しい発生条件はまだ研究中ですが、世界中でも稀な気象現象であることは確か。

また、森林局が公開した映像からベックワウス複合火災の火災旋風が今年初のものでないと判明しています。

映像の撮影日は今年の6月29日、オレゴン州との国境付近にあるクラマス国有林の火災「Tennnant fire(テナント火災)」を捉えており、大規模な火災旋風が確認できます。

Here is a video of a fire whirl from the #TennantFire on June 29th. After a survey from the IMET, this was likely the rotation our radar was picking up on the 29th. Credit to the US Forest Service for taking this video. #CAwx#fire#fireseasonpic.twitter.com/MMQLguZAZR