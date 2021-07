こんなに跳ねても大丈夫！ 五輪選手村のANTI-SEX段ボールベッド理論、速攻で否定される

大丈夫そうですね(何が…!)。

「東京五輪選手村のベッド、密予防で段ボール製なんじゃねw」「決勝前におねしょしたらベッド崩壊で泣くわww」と米陸上男子ポール・チェリモ選手が半分冗談でツイートしたところ、海外メディアが大真面目でとり上げてアンチセックスベッド理論が世界を駆けめぐりましたが……。

Beds to be installed in Tokyo Olympic Village will be made of cardboard, this is aimed at avoiding intimacy among athletes



Beds will be able to withstand the weight of a single person to avoid situations beyond sports.



I see no problem for distance runners,even 4 of us can do😂 pic.twitter.com/J45wlxgtSo