｢Clubhouse｣が招待制を廃止。誰でも参加できます

誰でも気軽にClubhouse。

参加するには人脈が必要…というボッチだと悲しい招待制な音声SNS「Clubhouse」。

ローンチ当初は壮絶な「紹介してくれませんか?」なやりとりが飛び交っていましたが、ついに招待不要で参加できるようになった模様です。

Things to love about Clubhouse:



✅ Wonderful people

✅ Fascinating conversations

✅ Backchannel

❌ > ✅ Easy to join



After 16 never-boring months of building, we’re thrilled to share that Clubhouse is now out of beta, open to everyone, and ready to begin the next chapter! pic.twitter.com/vC1g2KfhyQ