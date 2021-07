デスバレーで地球上最高気温に限りなく近い、灼熱の摂氏54℃を記録

アメリカ、まだまだ灼熱地獄続いています。

カリフォルニア州にあるデスバレー。死の谷と名付けられた海面下86メートルのこの谷は、アメリカでももっとも暑く、カラカラに乾燥している場所。そんなデスバレーの7月9日の気温が54.4度に到達。地球上で最も暑い気温のひとつと記録されました。

アメリカ国立気象局によると、デスバレー国立公園では続く10日、11日も54度を記録。「この異常な気温は冗談ではありません。外へ行く時は十分に気をつけて、危険な状況下に自らを置かないこと!」と注意を呼びかけています。

