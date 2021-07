イーロン・マスク現実を知る｢自動運転は難しいね｣

うん、まあ、みんな気づいてましたよ。

将来的な自動運転技術の実現を目指し、邁進し続けるTesla(テスラ)とイーロン・マスク氏。そんなマスク氏から、ちょと弱音とも聞こえる発言が漏れています。

Haha, FSD 9 beta is shipping soon, I swear!



Generalized self-driving is a hard problem, as it requires solving a large part of real-world AI. Didn’t expect it to be so hard, but the difficulty is obvious in retrospect.



Nothing has more degrees of freedom than reality.