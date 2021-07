ゴジラが出てきそう。メキシコ湾の海中パイプライン火災

うえは大水、したは大火事...なんてジョークを言ってる場合じゃない。

メキシコで7/2の5時ごろ(日本では7/2の19時ごろ)、メキシコ湾南端ちかくにあるク・マロブ・ザップ(Ku Maloob Zaap)海上油田の近くの海中パイプラインで火災が発生しました。

The ocean is on fire in the Gulf of Mexico after a pipeline ruptured. Good system.



pic.twitter.com/5HK6VVfxOP