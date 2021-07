日本＆アジア初のゲート型商用量子コンピュータ始動を祝したデジタルイベントが開催

演算の世界はこれからどうなるか。

今年3月、日本およびアジアで初めて、ゲート型商用量子コンピュータ「IBM Quantum System One」が、神奈川のかわさき新産業創造センター(KBIC)に設置されました。設置から4ヶ月、ついに稼働がスタートします。

そして、稼働を記念したデジタルイベント「IBM Quantum in Japan 2021 and Beyond」が、2021年7月27日(火)に開催決定。現在、イベントの登録を受け付けています。

IBM Quantum System One が、かわさき新産業創造センター( @KBICsozonomori )で稼働を開始します。これを記念しデジタル・イベントを開催します!



[ IBM Quantum in Japan 2021 and Beyond ]

7月27日(火) 14:00〜15:30

詳しくは ➡️ https://t.co/rGvMdM7PjK#量子コンピューター#日本IBM#IBMQuantumpic.twitter.com/uVoOQS7vNQ