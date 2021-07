NASAの火星ヘリ｢インジェニュイティ｣が10回目に飛行に成功。いろいろと記録更新中

フライト回数、二桁突入の快挙…!

NASAのヘリコプター「インジェニュイティ」は現地時間の先週土曜、火星での10回目のフライトに成功しました。火星探査車パーサヴィアランスの役に立つ重要な画像を捉えてきた同ヘリコプターは、今回のフライトにより火星での総飛行距離1,605mを記録しました。

NASAは日曜にツイッターで、ヘリコプターが“Raised Ridges”と呼ばれる地域を飛んだと投稿。この地域は液体が地下に流れるための経路として機能することのある断裂系の一角で、パーサヴィアランスのチームが将来的に訪ねることを検討しています。もし水がRaised Ridgesを流れていたなら、探査車の第一目標である火星のかつての生命の痕跡を探すための理想的な地点になりますし、さらなる調査のためのサンプルを採掘できるかもしれません。

The #MarsHelicopter’s success today marks its 1-mile total distance flown. It targeted an area called "Raised Ridges." This is the most complex flight yet w/ 10 distinct waypoints and a record height of 40 ft (12 m). Its scouting is aiding @NASAPersevere. https://t.co/tboEcnLvx3pic.twitter.com/Wc6tDVimIT