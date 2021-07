呪いがパワーアップ。

近づいただけでって…防ぎようがないやん!

接続するだけでiPhoneのWi-Fi機能がイカれる呪いのWi-Fiネットワーク名「%p%s%s%s%s%n」 を見つけたセキュリティ研究者のCarl Schouさんがまたまた別のを見つけました。

独立記念日の日曜、「まさかまたイカれるなんてことないよね」と出先で運試しにつないだ「%secretclub%power」という野良回線がビンゴ! 圏内に近寄るだけでiPhoneのWi-Fi機能が永久にイカれちまう呪いのWi-Fiパワーネームだったんです! 悪いこと考えると本当に起こるっていう、マーフィーの法則づいてるな…。

先月の「%p%s%s%s%s%n」はネットワークの設定を完全リセットすればスマホのメモリから除霊(デバッグ)できたんですが、今月の「%secretclub%power」は「リセットしても直る保証はない」とSchouさん。

You can permanently disable any iOS device's WiFI by hosting a public WiFi named %secretclub%power

Resetting network settings is not guaranteed to restore functionality.#infosec#0day