一周回って新しい？ 訪問者のコメントを残すゲストブック機能を搭載した｢Link In Bio｣サービス｢Koji｣

キリ番ゲットとか記念カキコする人、出てくるかな?

インターネット黎明期に、たくさんの人々がこぞって作ったホームページ。そこにはゲストブックと呼ばれる掲示板があって、訪れた人たちが挨拶の言葉や感想をひと言残し、交流を深めたものでした。

そんなゲストブックをスマートフォン用アプリにしたのが、サンディエゴ発の「Koji」。これは俗に「Link In Bio」と呼ばれるメールアドレスやSNSへのリンクといったデジタルな個人情報を一極集中させるサービスで、自分をプロモートする場になります。

Today we announced the launch of Guestbook, a new Link in Bio app. Yes, you heard that right. It’s 2021, and we’re bringing back guestbooks.Guestbooks are an internet classic, and we're excited to resurrect them for the modern world.https://t.co/6q1XxLTCJK