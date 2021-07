ピンクダイヤの次は惑星を購入？ ｢人類初の惑星の所有者｣がLil Uzi Vertになるかも

「買ってどうするの?」なんて聞くのは野暮ってもんです。

アメリカのラッパーのLil Uzi Vertが、地球から約520光年離れた外惑星「WASP-127b」の購入を検討しているそうです。ネタ元のHypebeastによると、もし本当に購入すれば人類初の惑星の所有者になるらしいですよ。惑星って、買えるんですね…。

Lil Uzi Vertは、額に約25億円のピンクダイヤモンドを埋め込んだり、埋め込んだダイヤをやっぱり外したり、大統領選挙出馬を表明したり、Rich the Kidとスターバックスで喧嘩したりと、お騒がせネタに事欠かないラッパー。今回の惑星購入は、次なるお騒がせトピックというわけ。

イーロン・マスクの奥さんであり歌手でもあるグライムスのツイートによると、「WASP-127b」を合法的に所有する手続きは済んでいるとのこと。買えたとしても現物を見に行くことは難しいと思いますが。

Apparently @LILUZIVERT owns this planet - just a heads up https://t.co/rcyQ2ts7Hj