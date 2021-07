廃止されたmacOSのダッシュボードウィジェットがサイトで蘇る

ノスタルジック!

Apple(アップル)はダッシュボードウィジェットを2019年に取っ払ってしまったんですが、Zane Kleinbergさんというデベロッパーが懐かしさを蘇らせてくれました。ウェブサイトであのダッシュボードウィジェットを完全に再現。しかもちゃんと動いてます。

KleinbergさんはmacOSのウィジェットがHTML、CSS、そしてJavaScriptで作られていることに気づき、じゃあウェブサイトでできるじゃんということで作っちゃったんです。時計、計算機、パズル、メモ、そしてコンバーターの5つを作っています。現在のmacOS Big Surでは通知のところにウィジェットが出てきますが、かつてはこんな感じでしたよね〜、エモい!

ウェブサイトはデスクトップでもモバイルでもアクセスできますが、リアルに感じたいならやっぱりデスクトップがいいと思います。モバイルのブラウザで開くとウィジェットが縦に並びます。

TIL old Mac Dashboard Widgets are made entirely out of HTML, CSS, and JS. Logically, I did what any normal person would do and made a little website where you could experience a few that are still working at https://t.co/M6tFtYPEZp. pic.twitter.com/5G39o3BoB6