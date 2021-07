イーロン・マスクの足、足フェチのみなさんからは｢別にフツー｣の評価

WikiFeetというコミュニティをご存知ですか? 一部の人にはお馴染みなのでしょうが、ほとんどの人は聞いたこともないと思います。これはWikipediaの足版とも言える足フェチ御用達サイトで、有名人などの足画像が集まっており、足ファンのみなさんは画像を眺めたり、いい足に投票したりして楽しむそうです。

なぜ、イーロン・マスク氏の足が、足フェチコミュの目にとまったかというと、理由はこのツイート。先日、宇宙旅行を楽しんだリチャード・ブランソン氏ですが、旅行前にツイートしたマスク氏とのツーショットで、なぜか裸足のマスク氏。

Big day ahead. Great to start the morning with a friend. Feeling good, feeling excited, feeling ready.



Watch #Unity22 launch and livestream TODAY at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST.@virgingalactic@elonmuskhttps://t.co/1313b4RAKIpic.twitter.com/FRQqrQEbH8