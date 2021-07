Microsoftのあの｢ペーパークリップキャラ｣愛されすぎて/嫌われすぎて、また復活

いるとウザいけど、いないとちょっと寂しい。

Microsoft Officeにかつてアシスタント役として存在していたペーパークリップキャラのClippy(クリッピー)。同じアシスタントでも、CortanaやSiriやAlexaやOK Googleとは比べ物にならないほどウザくて、イラっとさせるのが上手いやつでした。今はもう完全に懐かしキャラになっていますが、懐かしいだけで終わらないのがウザキャラの強さ。Clippy、復活します!

Microsoft公式が、ツイートのいいね2万超えでMicrosoft 365のペーパークリップの絵文字をClippyに置き換えると宣言。あっと言う間に2万どころか10万を超えるいいねがつきました。これは20万いっちゃうかもね。てことで、見事Clippyは復活する権利を獲得。

If this gets 20k likes, we’ll replace the paperclip emoji in Microsoft 365 with Clippy. pic.twitter.com/6T8ziboguC