新型AirPodsはiPhone 13（仮）と共に…!? 9月に同時リリースの噂

そう、AirPodsです。

新型のAirPodsが出るかも?な噂が聞こえてきてしばらく経ちます。…覚えてます? コイツの存在。これまで何度かAppleのイベントがオンラインで開かれましたけど、どのイベントでも出てこなかったので、すっかり存在を忘れていたのですが…動きありです。

iOSのデベロッパーでありAppleのアナリストであるDylan氏は、「新型AirPods(AirPods 3?)は9月に新型iPhoneと一緒に発表される」と9月発表を予想しています。

I can confirm that the AirPods 3 will release alongside the upcoming iPhone in September.