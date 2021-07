次期Mac Proに搭載されるのはApple シリコン…だけじゃない!?

用途次第で使い分け?

MacBook ProやAir、Mac miniにiMacとますます進む、独自プロセッサ「Apple シリコン」への移行。しかし次期Mac ProではIntel(インテル)製プロセッサの搭載も検討されているようなんです。

Apple’s MacPro 2022 seems to use Intel’s Xeon-W 33xx series processors...



(LGA4189 iceLake-SP)