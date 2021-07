ケースなんていらない？ノキアのタフネススマホ

今年の春、Nokia(ノキア)の親会社HMD Global(HMDグローバル)はNokiaスマホのリニューアルを発表しましたが、ついに来月、Xシリーズがアメリカに初上陸すると正式に発表されました。

8月24日に発売されるXR20は価格が550ドルと、Nokiaの新モデルの中では最も高額です。同社いわくXR20は他のミッドレンジ製品よりも充実スペックと耐久性を備えており、ノキア初の“ライフプルーフ”なスマホとのこと。

Nokia Mobileが先週ツイッターに投稿したティーザー広告は、XR20が同ブランドのフィーチャー・フォンのように頑丈だとほのめかすものでした。

Our new phone is ready to make an impact…#ToughestTestpic.twitter.com/ExdHSnQzBy