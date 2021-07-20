【楽天お買い物マラソン開催中】ポータブルスピーカーフォン｢Jabra Speak710 MS｣や、アサヒ｢食事の脂にこの1本。｣600ml×24本入が40％ポイント還元とお買い得に！

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。
楽天市場では、最大50%と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。本日2021年7月20日（火）は、 ポイント40%還元・ポータブルスピーカーフォン｢Jabra Speak710 MS｣やアサヒ｢食事の脂にこの1本。｣600ml×24本入など、お得な商品が多数登場しています。
現在、複数ショップでの買い回りでポイントがアップする｢お買いものマラソン｣も 7月26日（月）1:59まで開催中。この買い回りキャンペーンにもエントリーすると、よりお得に購入できます。さらに、 毎月5と0のつく日はポイント還元Dayですので、エントリーして楽天カードで購入するとポイント5倍になります。また楽天カード新規入会＆利用で今なら5,000ポイント獲得のチャンスも！
なお、以下の表示価格は2021年7月20日（火）13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
Jabra Speak710+MS ポータブルスピーカーフォン 7710-309
44,000円（今なら40%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
食事の脂にこの1本。(600ml*24本入)【食事の脂にこの1杯。】
2,500円（今なら40%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
最大50%の高還元率！ お買い得商品が多数
NEC Aterm モバイルルーター MP02LN SW メタリックシルバー PA-MP02LN-SW
11,000円（今なら30%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
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7,980円（今なら50%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
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12,320円（今なら40%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
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25,800円（今なら30%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
24,800円（今なら30%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
アルコレ 電気式圧力鍋 APC-T19W(1台)【アルコレ(AL COLLE)】
13,990円（今なら30%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
【DEALショップ感謝祭対象商品】livease リヴィーズ ペットボトル式コンパクトウォーターサーバー WS-011W
14,080円（今なら50%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
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6,050円（今なら50%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
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Source: 楽天市場