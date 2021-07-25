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      【楽天お買い物マラソン開催中】30％ポイント還元・タニタ体組成計や40％還元・シャープ加湿空気清浄機などがお買い得に！

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      【楽天お買い物マラソン開催中】30％ポイント還元・タニタ体組成計や40％還元・シャープ加湿空気清浄機などがお買い得に！
      Image: 楽天市場

      こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。

      楽天市場では、最大50%と高ポイント還元イベント楽天スーパーDEALを開催中。本日2021年7月25日（日）は、 ポイント30%還元・タニタ体組成計40％還元・シャープ加湿空気清浄機など、お得な商品が多数登場しています。

      現在、複数ショップでの買い回りでポイントがアップする｢お買いものマラソン｣も 7月26日（月）1:59まで開催中。この買い回りキャンペーンにもエントリーすると、よりお得に購入できます。さらに、 毎月5と0のつく日はポイント還元Dayですので、エントリーして楽天カードで購入するとポイント5倍になります。また楽天カード新規入会＆利用で今なら5,000ポイント獲得のチャンスも！

      なお、以下の表示価格は2021年7月25日（日）11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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      Source: 楽天市場

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