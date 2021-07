次世代GeForce RTX、高性能なだけでなく省電力に？

採掘に使わないでね…。

世代が新しくなるたびに驚異的な性能向上を遂げる、GPU。そしてNVIDIAの次期GPUことGeForce RTX 4000シリーズでは、性能向上だけでなく省電力化も期待できるかもしれません。

Ada TSMC 5nm 100%, but I'm not sure if it's N5 or N5P yet.