宇宙を表現。NASAのロゴを作ったデザイナーが手掛けたミニマムな腕時計

NASAデザイン・プログラムを作った父の遺伝子を受け継いだ1本。

直線と曲線がシンプルなNASAのロゴ「Worm」を考案したデザイナー、リチャード・ダン氏が、腕時計メーカーのANICORNとタッグを組み、針がなくシンプルな「THE SPACE WATCH」を生み出しました。

これは宇宙そのものにインスパイアされた、唯一無二の腕時計。カラバリはジェット・シルバーとスペース・ブラックの2種類があり、いずれも世界中で300本限定で1,030ドル(約11万4000円)で予約ができるようになっています。

ダン氏はこのコラボについて「この腕時計は私にとって、純粋な喜びと長きに渡るNASAとの実り多き間柄の集大成を体現しています」というコメントが出ています。長針と短針の代わりに使われる丸い印は公転する惑星を表しており、時計全体で宇宙の静けさと美しさを表現しているのです。

