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      どれが当たるかな？ Twitterが140人にNFT動画をプレゼントなう！

      • author 岡本玄介
      どれが当たるかな？ Twitterが140人にNFT動画をプレゼントなう！
      Image: Twitter

      話題のNFTを所持できるかも？

      本日7月1日、Twitter（ツイッター）が140人に140個のNFT（非代替性トークン）を無料でプレゼントする企画を行なっています。

      そこでアメリカのTwitterでは、アカウントの説明に｢dropping NFTs all day（一日中NFTを投下中）｣とあり、投稿されたツイートからどのようなNFTが用意されているのかが分かります。

      つぶやきには｢140個の無料NFTを140人のマブダチに｣と動画があります。それらの動画は、こんな感じとなっており、それぞれに題名が付いています。

      日本でもお知らせ中

      Twitter Japanのアカウントでも、｢Twitter、NFTはじめました！｣と冷やし中華のような紹介文になっており、このようなツイートがあります。

      7種類の動画が20人ずつに当たるようですが、140人とはなかなかの狭き門ですね。当選は各アカウントのフォロー後にDMで直接お知らせが来るようになっています。

      NFTとは

      ブロックチェーン技術を使った｢NFT｣。その世界では動画やイラスト、概念のみで実在しない彫刻（の証明書）インターネットを生み出したソースコードといったデジタル・データが、何百万、何千万、何億円という高値で売買されています。

      これらツイッターが配布するNFTは、所有するだけで購入できない模様。とはいえ、いま全世界で話題のNFTを（デジタル的に）所持できるチャンスですね。一生モノの財産になるかもしれません。

      Source: Twitter (1, 2) via Bloomberg, HYPEBEAST, TechCrunch Japan

      TwitterのNFT ほしい？

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