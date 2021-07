6億円で落札された｢www｣コードにエラーが見つかる

落札者の人、ちょっと値引きしてもらってもいいんじゃない?

つい先日、ティム・バーナーズ=リー氏のWorld Wide Web(WWW)がNFTとしてオークションにかけられ、6億円で落札されたところですが、なんとコードの中にエラーが見つかったそうです。

6月23日からオークションにかけられていたのは、オリジナルのタイムスタンプ付きファイル、ソースコードの視覚化されたアニメーション、プロセスに関する手紙、ソースコードのデジタルポスター。バーナーズ=リーさんはインタビューで「オークションはウェブの価値観と完全に一致する」、「ウェブはこれまでそうだったようにこれからも無料でオープンだ」、「ウェブ上のコードとプロトコルはこれまで通りロイヤリティフリーだ。私はウェブを売っているんではないし、リンクを踏むのにお金を払う必要なない」などと説明していました。

オークションは無事に終了し、落札価格は540万ドル(約6億円)だったんですが、セキュリティリサーチャーのMikko Hypponenさんという人が、オークション中にある発見をしていました。

Hold on...the www source that Sotheby is auctioning? The angle brackets are wrong! They've been - yes - HTML encoded from "< >" to "< >". Lol. https://t.co/vb7clOETfUpic.twitter.com/kb1ugoPyok