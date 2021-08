新モデルのバンド画像が2点リーク。Apple Watch Series 7はやっぱり大きくなるの？

やっぱり大型化路線!?

Apple Watch Series 7は1mm大型化して薄くなるという可能性が示唆されていますが、新たなヒントが追加。

こちら、Apple Watch Series 7用の45mmバンド(とされる)写真。

フォントはApple Watchのそれっぽい感じだけど、意図的にドアップにしているのでフェイクの可能性もありますね…。ストレートにいえば「画質悪くて&アップ過ぎてなんだかわからん!」ってのが正直なところかな!

でも、バンド画像のリークはもう1点あります。

According to my source, Apple has started mass production of the new Apple Watch Series 7 bands. The size mentioned are 41 and 45mm which should be identical in size to the previous models #Apple#AppleInternalpic.twitter.com/cadcaCK324