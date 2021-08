アップル税も減るのかな。アプリストア法案で決済独占が禁じられてサイドロードが合法になりそう

Epicに追い風。

Apple(アップル)やGoogle(グーグル)がiOSやAndroidのアプリ販売を独占している問題で、米上院議員がOpen App Markets Act(オープンアプリマーケット法)の法案を提出、なんか大きく雲行きが変わりそうな気配です。

法案は上院のRichard Blumenthal議員とMarsha Blackburn議員が超党派で提出したもの。強権的運用に歯止めをかけ、開発者が報復を恐れることなく外部ストアにもアプリを出品できるようにするのが法案の狙いです。Blumenthal議員はWall Street Journalに意気込みを語っていますよ。

GAFAの商慣行については1年前から米議会で熱い論点になっており、Amazon(アマゾン)のマーケットプレイス、Facebook(フェイスブック)のプラットフォームからのデータ収集、アップルとグーグルのアプリ内課金の独占を禁じる法案が続々現れています。州レベルでもアプリストアをめぐっては反トラスト法裁判が起こされているし、30%の手数料(アップル税)を巡るアップルとEpic Games(エピックゲームス)の法廷バトルもまだ続行中。そちらの行方にも大きく影響しそうです。

特に規制が重点的に行われるのは手数料です。アップルならアップルの決済を使わないと今は売れない決まりになっていますが、こんな風にデベロッパーにストア内決済システムの利用を義務付ける行為は禁止となります。また、外部決済システムの導入を試みるデベロッパーに報復する行為も禁止になります。つまり、それが規約違反になってAppStoreから追放されたエピックゲームスみたいな事例は、もう発生しなくなるってことですね。

というか、端末は初期設定でもう好きな場所で自由にサイドロードできる設定にすることも盛り込まれているんだそうな。これについてはグーグルはもう対応済みですよね(デベロッパーが使うフォーマットを制限する動きも見せていますが)。アップルはサイドロードは論外というスタンスなので(「プライバシーの取り組み」の一環ということになっている)、どうなることやら。

法案ではほかにも次のような禁止事項が盛り込まれています。

法案成立までには内容が変わってしまうことも考えられますが、好むと好まざるとにかかわらず反トラスト法の杭は打ち込まれそうな雲行きです。

Apple App Storeの手数料30%についてはあまりにも暴利だということで、イーロン・マスクも「世界中がインターネット税払ってるようなものだ」と言ってます。

Apple app store fees are a de facto global tax on the Internet. Epic is right.