Clubhouseが空間オーディオ対応に

Clubhouse忘れてない?

Clubhouseが空間オーディオに対応しました。現在、空間オーディオ機能はiOSで順次配布中。Androidも近日対応予定とのこと。空間オーディオ機能は、設定からオンオフ切り替えが可能。

例えば、リアルなパネルディスカッションでは、ステージに並ぶ登壇者たちそれぞれの方向から声がします。そのリアルさ、臨場感を再現するのがClubhouse空間オーディオ。お家にいながらヘッドフォンを通して聞こえる声が、あっちからこっちから聞こえる感覚です。Clubhouseいわく、今誰が話しているのかがよりわかりやすくなるとも。

空間オーディオは、今年のトレンドの1つ。きっかけはやはりApple。AirPods Proが空間オーディオ対応になり、イヤフォンなのにサラウンドオーディオ体験ができてしまいます。Apple Musicでの本格的な対応もスタート。Netflixも(AirPods MaxかAirPods Proユーザー向けにで)空間オーディオを採用する方針。ただ、Clubhouseの空間オーディオは使用端末が限定されていないぶん、頭の向いている方向まで認識した音ではありません。あくまでも、Cluhouse公式ツイッターにアップされたこの動画レベルの空間オーディオです。

Hear ye, hear ye ? spAAaAaAatial audio on Clubhouse!



It's like surround sound, but w/ your own headphones. A more vibrant, human experience! Plus makes it much easier to tell who's talking.



thanks to @juberti for this one ? rolling out now on iOS, Android coming soon! pic.twitter.com/Zit6F9ijRK