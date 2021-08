デルタ航空はデルタ株を｢B.1.617.2変異株｣と呼んでいるようです

デルタ変異株が現れてからは、入院患者はワクチン打たない社員ばかりで、このままでは会社の首が回らない!と、デルタ航空が未接種の社員のみ保険料値上げを決断。CEOが水曜、全社員に通達しました。

BREAKING: Delta Air Lines says unvaccinated employees must pay $200 per month surcharge for health insurance. pic.twitter.com/Lye141Oed9