イーロン・マスクのアップルCEOポスト要求報道は嘘？ 本人がTwitterで否定

本人が否定していますし…。

これまで起こした数々のイノベーションから、前Apple(アップル)CEOのスティーブ・ジョブズ氏と並んで語られることもあるイーロン・マスク氏。そんなマスク氏ですが、近日話題になっている「AppleのCEOの座を要求した」という報道を否定しています。

ことの始まりは、ウォール・ストリート・ジャーナル紙の記者ティム・ヒギンズの著書「Power Play」の内容です。2016年に現Apple CEOのティム・クック氏とマスク氏は、苦境に陥ったTesla(テスラ)の買収について電話で話し合っていたそう。その際にマスク氏は、自分がCEOになることを条件として提示。クック氏はTeslaのCEOだと勘違いし同意しましたが、マスク氏が「いやいや、AppleのCEOだよ」と訂正したとのこと。そしてクック氏はなんと「Fuck You」と要求を拒絶し、物別れに終わったというのです。

Cook & I have never spoken or written to each other ever.



There was a point where I requested to meet with Cook to talk about Apple buying Tesla. There were no conditions of acquisition proposed whatsoever.



He refused to meet. Tesla was worth about 6% of today’s value.