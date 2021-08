今年のシチリアの酷暑は、ヨーロッパ史上最高気温になるかもしれない

地中海の熱波による影響が続いています...。

今週水曜日、イタリア・シチリアにあるシラクーザの気象観測所で気温約48.8度が記録されました。これが世界気象機関に認められる場合、ヨーロッパ史上最高記録に達したことになるといいます。

記録は、現地時間午後1時14分のものであると、イタリア南西部沿岸の気象情報を管理するSicilian Agrometeorological Information ServiceのFacebook投稿で発表されました。

Ouch! Europe has just witnessed its highest temperature in recorded history.



