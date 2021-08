スマホ用アプリと連携するスマートEVペダル付きバイク。24台限定の特殊な塗装がクール！

童心を忘れないバイク乗りへ。

米国生まれのEVモペッドSUPER73が24台の限定モデル「HOT WHEELS X SUPER73-RX」を作りました。これには特殊な塗装や刺繍が施され、960Wh電池搭載でスマホ用アプリと連携します。

ハブモーターは2,000Wで、走行距離はスロットルのみなら64km以上。電アシ併用のエコモードなら120km走れます。

このモペッドには、ダイキャスト製で限定版のフォード「ブロンコ R」のミニカーが付属します。ミニカーの超有名ブランド「ホットウィール」製。これは欲しい!

