真夏の夜の本当に怖い話…。知らない間に｢自分が仕事してるだけの動画｣をウェブカムが682GBも録画していた

リアルにゾっとするやつ。

米GizmodoのTom McKay記者が、暑い夜にピッタリの怖い話をシェアしてくれました。現代らしいリアルに怖い話。お化けもそりゃ怖いけど、知らない間に自分がぼーっとデスクに向かって仕事しているだけの動画が延々と録画されてたって言われたら怖い。怖すぎる。血の気が引く怖さです。MacKay記者に何があったのか…。

ハードドライブの中身でも整理するかと見ていたら、そこには数百ギガバイト分もの自分の動画が保存されていた。撮られているなんて知らなかった。一体なぜ、こんな動画が? 録画されていた間、自分は何をしていた? 頭が真っ白になる。こんな体験ありません? まぁ、普通はないと思いますが、僕はついこの間あったんです。

僕のパソコンに保存された、まったく記憶にない682GBもの「僕がボーっとモニターに向かって仕事しているだけ」の動画。何がどうなって、僕の知らない間に録画されていたのでしょう。時を遡って考えていきます。

ちょっと前に、Amazonで新しいウェブカムを購入しました。Victureというところの1080pのウェブカム、36ドル。ウェブカム自体には特に問題なかった(価格に見合った想定通り)のですが、使用環境がよくなかった。僕の仕 事場は大きな窓の前にデスクがあります。つまり、モニターの裏が窓で、僕は窓に向かって仕事をしているということ。Victureのウェブカムには露光バランスを自動で調整してくれる機能が付いておらず、昼間は顔白飛び、夜は顔が暗いというどうにもバランスが悪い画になってしまいます。

Windowsの設定で明るさなどいじってみるも期待通りには改善されず。ウェブカム系ソフトウェアはたいてい有料。で、行きついたのが無料&オープンソースのOpen Broadcaster Software Studio(OBS Studio)。いちいちOBS Studio立ち上げて、これ経由でウェブカムを使う必要がありますが、そこで露光設定をちょちょっといじれば、リモート会議で白飛びしないですむようになりました。

OBS Studioは、カメラからの映像を直でバーチャルウェブカムに出力し、この映像が選択したビデオ会議ソフトに使用されます。が、チープなウェブカムに無料のソフトウェアで済まそうとした代償がまさかあるとは。

OBS Studioは、どうやらバーチャルウェブカム使用中に、映像を録画・保存するという機能がランダムで発動してしまうようです。たぶんランダム、少なくとも、僕が気づく範囲では録画スタートを問う通知などはありませんでした (ランダム録画については後述あり) 。で、このウェブカム録画が知らない間に始まっていたのが6月冒頭。パソコンに向かう僕の映像や、うちの猫が見切れたり、僕のパートナーが部屋をウロチョロしてたりの映像がたっぷりと「F:/Recordings」に保存されていたのです。

6月9日から気づくまで240GB、その他5月もあれこれ309GB。なんだかんだでトータル682GB。ボーっとパソコン見てる顔なら別にどうってことないのですが、他にどんな映像が記録されていたのか…。確認するのも嫌でソッコー削除したので、今となってはわかりません。

それにしても、知らない間にウェブカムで録画してたなんてありえない! 僕のバカ! 幸いこの動画はネットに流出してもないし、知り合いに見られてもいないので、ギリセーフだと思うことにします。

僕のボーっとしたこの顔が442GB分!

