テッカテカのローズゴールドが良き。噂を元にしたiPhone 13 Proシリーズのイメージ画像に気持ちが高まる

ラグジュアリー感がステキ。

次期iPhoneの上位モデル(iPhone 13 Pro?)は、「ブラック」「シルバー」「ローズゴールド」「サンセットゴールド」という、新色2色を含む4色で登場する!なんて噂がありますが、いったいどんな姿・色味になるのか、その実態はまだ謎。

しかし、その噂を元にしたイメージレンダリングをコンセプトデザイナーのMichael Ma氏が作成・投稿しています。

iPhone 13 Pro Concept (Press Render Style).

