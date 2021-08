米アップル、ユーザーのiPhoneをスキャンし児童性的虐待画像を検出する機能を開発。今年後半に実装

子どもの面白い裸写真を撮ってる親御さんも多いはず。それは問題あるのか、ないのか、大丈夫なの…?

米Apple(アップル)は、ユーザーのiPhoneに保存されている写真の中から、児童の性的搾取を特定するための新たなツールを導入するようです。iPhoneユーザーが画像をiCloudに保存するときに、「NeuralHash」と呼ばれるニューラルマッチング機能を用いて、児童性的虐待コンテンツ(Child Sexual Abuse Material=CSAM)に一致するかどうか検出するようになります。

アップルはTechCrunchに対して、この技術は今年後半にリリース予定のiOS 15とmacOS Montereyで展開されることを認め、この技術がどのように機能するのか技術的な仕様を公開し、暗号の専門家によるレビューも受けたとのこと。アップルはTechCrunchに対して、「CSAMの検出は、同社のサービスを使用する子どもたちをオンライン危害から守ることを目的とした新機能の一環」であるとコメントしています。

全米行方不明・被搾取児童センター(NCMEC)等から収集した児童性的虐待コンテンツデータベースと、iPhoneユーザーが保存しようとしている画像を比較する仕組みになります。

このニュースは、最初にセキュリティ専門家であるジョンズ・ホプキンス大学情報セキュリティ研究所のマシュー・グリーン准教授のツイートで明かされました(グリーン氏は長年にわたりアップルのプライバシー保護の手法等について米ギズモードに記事を提供するなど、情報源として信頼がある人物です)。

I’ve had independent confirmation from multiple people that Apple is releasing a client-side tool for CSAM scanning tomorrow. This is a really bad idea.