頭痛、乱視…Twitter新デザインで気分悪くなる人続出、見直しに

みんなは大丈夫?

アクセシビリティを高めるためTwitterが新デザインを導入した途端、「画面見てると頭が痛くなる」、「目がチカチカして直視できない」という苦情が殺到しているみたいですよ。

Twitterは金曜、視覚過敏な人でも大丈夫なように、ボタンやカラーのコントラストを抑えると発表。対応に追われています。

Twitterに寄せられた苦情は次のようなものです。

たとえば自閉症に悩む@MxKelsieSkyeさんはこんな症状に悩んでいます。

@stimmyskyeさんはフォントが全然読めないそうな。

目がチラチラして、頭痛になる人も…。

これを受けてTwitterは12日のツイートで「表示のバグのスクショ募集中。また、フォントで眼精疲労や頭痛、片頭痛などの症状が続いているみなさまは再度ご連絡ください」と情報収集に努めるとともに、13日のツイートでは全ボタンの改善と対応を約束しました。

ちなみにDisabled List創設メンバーのAlex Haagaardさんからはこんな指摘の声も…。

This is a great example of how some access needs routinely get centered over others within "accessible" processes!



High contrast is notoriously NOT accessible for many photosensitive & chronically pained folks. https://t.co/c1AQNkMvC0