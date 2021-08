NASA｢次世代宇宙服の開発が遅れている。時間も大金も費やしているのに｣→イーロン・マスク｢SpaceXがやろうか？｣

宇宙服が間に合わなくて計画頓挫の予感?

かれこれ2007年から、NASAが4億2000万ドル(約464億円)もの経費をかけて開発を続けている次世代の船外活動宇宙服。しかし、完成が遅れに遅れているので、さらに6億2500万ドル(約690億円)の予算を追加し、何としてでも作らないと2025年4月の月面探査ミッションに間に合わない…と、NASAの監察官がボヤいているのだそうです。

これをTwitterで報じたのが、CNBCで宇宙関連の報道をしているマイケル・シーツ氏。そしてそれに反応したのが、宇宙企業SpaceXの親分であるイーロン・マスクです。

SpaceX could do it if need be