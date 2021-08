これがiPad mini 6用ケースなのか？ ホームボタンの無いケース写真がリーク

どんどん出てくる、mini 6の噂。

先日は、ホームボタンの無い次期iPad mini(iPad mini 6?)と言われるアルミニウム型の写真がリーク。ついにフルモデルチェンジ?と期待が高まっていましたが、さらにもうひとつmini 6の噂が追加。

iPad 6 mini cases. Similar design language as pro line. Camera looks quite large. USB C. Unsure on screen bezel accuracy in photos pic.twitter.com/At8zefR9SX