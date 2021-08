豪州マクドナルドが50周年記念で作ったPS5のコントローラー、無許可だったためソニーに差し止められてしまう

十字キーがチキンナゲットに見えるような?

オーストラリアのマクドナルドが、開業50周年記念の景品として限定版のPS5用DualSenseコントローラーを作りました。ですがこれに対して、ソニーから「待った」がかかってしまったのだそうです。

どうやらソニーにお伺いを立てていなかったから、寝耳に水のソニーがストップさせてしまった、というオチなんですって。

"To celebrate its 50th birthday, McDonalds Australia has created 50 of these limited edition PS5 controllers. To win one of them, you’ll need to tune into one of Maccas streams that are taking place next week at the below times:" https://t.co/3E0RGYp0Wz