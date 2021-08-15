【楽天セール】シロカの2way掃除機が40%ポイント還元、7in1の多機能ワイヤレス充電器が30%還元とお買い得！

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。
楽天市場では、最大50%と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。本日2021年8月15日（日）は、 ポイント40%還元・シロカのハンディでも使える2wayコードレススティッククリーナーや、30%還元・7in1の多機能ワイヤレス充電器など、お得な商品が多数登場しています。
さらに、 毎月5と0のつく日はポイント還元Dayですので、エントリーして楽天カードで購入するとポイント5倍になります。また楽天カード新規入会＆利用で今なら5,000ポイント獲得のチャンスも！
なお、以下の表示価格は2021年8月15日（日）12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
【訳あり】シロカsiroca 2wayコードレススティッククリーナー SV-S251(SN)
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Source: 楽天市場